На Ставрополье прокуратура и следственный комитет начали проверки по факту ДТП с автобусом

Прокуратура и следственный комитет проводят проверки по факту аварии в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона и на сайте СУ СК РФ по краю.

Как сообщалось ранее, сегодня около 2:20 на дороге «Астрахань — Элиста — Ставрополь» на территории столкнулись грузовая машина и рейсовый автобус «Волгоград — Ставрополь», в котором находились 23 пассажира и два водителя. В результате ДТП погибли пять человек, в больницу госпитализировали 18 пострадавших.

Кристина Федичкина