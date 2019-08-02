ЦИК Татарстана отказал в регистрации списков Партии ветеранов и «Российского общенародного союза»

Челны ЦИК Татарстана отказали в регистрации списков кандидатов Партии ветеранов России и «Российского общенародного союза». Решения были приняты сегодня на заседании избиркома.

В документах ЦИКа сказано, что представители этих партий собрали в поддержку выдвижения списков по 16 тыс. подписей избирателей. На проверку комиссия отправила по 5 тыс. из них. Эксперты выявили большое количество недействительных подписей. У Партии ветеранов брак составил 29,9%, у «Российского общенародного союза» — 28,78%.

Таким образом, в выборах в Госсовет Татарстана 8 сентября будут участвовать семь политических партий. Ранее ЦИК республики зарегистрировал списки «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР (им не требовалось собирать подписи), а также «Коммунистов России», Партии роста и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"