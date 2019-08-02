Мэрия Уфы утвердила компании Андрея Носкова проект планировки квартала в районе онкоцентра

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания квартала площадью 27,4 га, ограниченного улицами Шафиева — Зорге — Научной и проспектом Октября, в котором планируется построить шестиэтажный центр паллиативной медицины «Милосердие». Проект разрабатывало ООО «ИСЦ «ПСК-6» депутата горсовета Уфы Андрея Носкова. Инвестором и заказчиком выступает ООО «Милосердие», в котором господину Носкову принадлежит 42% уставного капитала, его бизнес-партнер Олег Филиппов контролирует 41%. Миноритарные доли в компании имеют Юрий Киселев, Дамир Исеев и Айрат Сайфуллин.

Как следует из постановления мэрии, на первом этаже центра разместят поликлинику на 250 посещений в день. На втором — диагностическое отделение, отделение химиотерапии и отделение реабилитации онкологических больных. На третьем этаже расположится дневной стационар химиотерапии, отдел детоксикации, транцфузорный кабинет, палата для оказания паллиативной помощи и блок реанимации. На четвертом этаже запроектирован пансионат, малая операционная, кабинет обезболивания и палаты оказания паллиативной помощи. На пятом этаже будут отделение паллиативной помощи повышенной комфортности, палаты оказания паллиативной помощи и пансионат. Еще один пансионат разместят на верхнем этаже, также там будет зимний сад.

Для подготовки площадки под строительство центра снесут гаражи и голубятню, вырубят часть зеленых насаждений, отмечено в документах. Остальные строения, расположенные в квартале, затронуты не будут.

Помимо самого центра, построят два комплекса механизированных многоуровневых автостоянок на 220 и 420 машиномест и две подземные стоянки на 140 и 70 мест.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд руб., завершить строительство объекта планировалось в декабре 2020 года.

Влада Шипилова