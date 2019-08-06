ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ GROUPM «NEXTM 2019: BEHIND THE BLACK MIRROR»

25 июля в Конгресс-центре ЦМТ состоялась ежегодная digital-конференция NextM , организованная GroupM , ведущей международной медиа-инвестиционной группой холдинга WPP, представленной в России агентствами Mindshare , MediaCom и Wavemaker . Digital-конференция NextM проходит ежегодно по всему миру. В этом году в Москве собрались более 900 экспертов рекламной области, представителей рекламодателей и партнеров GroupM.

ВИДЕО С КОНФЕРЕНЦИИ ДОСТУПНЫ ПО ССЫЛКАМ ЧАСТЬ 1 И ЧАСТЬ 2, А НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ПОЛНЫЙ РЕПОРТАЖ С КЛЮЧЕВЫМИ ИНСАЙТАМИ ВСЕХ ВЫСТУПЛЕНИЙ.

Тема конференции NextM в этом году – «Behind the Black Mirror». Гости заглянули «по ту сторону черного зеркала», где технологии стремительно проникают в жизнь человека и дают огромные возможности влияния на мысли и образ жизни людей. 17 российских и зарубежных экспертов поделились своим видением будущего digital, свежими инсайтами и реальными кейсами из различных областей бизнеса и технологий.

Конференцию вела Лада Кудрова, Chief Innovation Product Officer, GroupM. Фото: предоставлено пресс-службой GroupM

Мария Колосова, CEO GroupM по России и СНГ, открывала конференцию и осветила основные тренды digital-среды.

Мария Колосова, CEO GroupM по России и СНГ Фото: предоставлено пресс-службой GroupM

Выступление Джима Кридлина (Jim Cridlin), Global Head of Innovation Mindshare, было посвящено тому, как сейчас меняется персонализация: с «реактивного» типа персонализации (когда она выстраивается на основе действий аудитории) мы переходим на «проактивный» тип – технологиям для того, чтобы выстроить персонализированный продукт достаточно считывания пассивных сигналов, например, эмоций человека.

Джим Кридлин (Jim Cridlin), Global Head of Innovation Mindshare Фото: предоставлено пресс-службой GroupM

Спикеры агентства MediaCom: Наталия Балута, Head of Knowledge, и Кирилл Никитин, Strategic Group Head, на примере реальных кейсов рассказали, как находить источники роста бизнеса и предсказывать будущее за счет данных: региональных различий, медиаактивности людей и описания узких сегментов.

Приглашенный спикер NextM – Артур Хачуян, основатель Tazeros Global Systems, представил свое видение того, какие навыки могут потерять люди из-за появления и развития технологий. Одна из важнейших тенденций – люди разучились фильтровать информацию и отличать настоящую от ложной.

Артур Хачуян, основатель Tazeros Global Systems Фото: предоставлено пресс-службой GroupM

Яна Гурьянова, Consumer & Customer Engagement Manager IKEA Россия, и Любовь Серкова, Head of Journey Design, Wavemaker, представили результаты исследований, посвященных теме устойчивого развития. Согласно полученным данным, маркетинговые коммуникации на этой территории на основе реальных действий производителей могут значительно усилить бренд, привлечь новую аудиторию и повысить прибыль. Уже сейчас люди готовы платить на 20% за продукцию ответственных производителей.

Яна Гурьянова, Consumer & Customer Engagement Manager IKEA Россия Фото: предоставлено пресс-службой GroupM

Прикладному применению технологий была посвящена отдельная секция конференции – «Мастерская», которую открывал Ярон Фаризон, СЕО MediaCom в России. Спикеры агентств Mindshare, MediaCom и Wavemaker представили гостям новые решения в области создания персонализированного контента, поделились инсайтами работы с голосовыми технологиями и заглянули в будущее eCommerce.

Ярон Фаризон, СЕО MediaCom в России Фото: предоставлено пресс-службой GroupM

Первая презентация секции «Мастерская» была о том, как брендам упростить и повысить эффективность работы с блогерами. Иван Шавров, Head of Content, Wavemaker, и Александра Кондраштина, Chief Digital & Innovation Officer, MediaCom, представили платформу [m] influence, с помощью которой можно взаимодействовать с блогерами, учитывать их силу влияния и соответствие их имиджа имиджу бренда, закупать их программным методом и масштабировать, используя уникальные таргетинги.

Денис Шолохов, Account Director, Wavemaker, и Елена Перельдик, Modelling Manager, Mindshare, представили решения Targetgraph и Content Scoring для создания персонализированного контента и актуальных сообщений аудитории.

Елена Перельдик, Modelling Manager, Mindshare, Денис Шолохов, Account Director, Wavemaker Фото: предоставлено пресс-службой GroupM

Дмитрий Твердохлеб, Strategy Director Mindshare, рассказал о направлении VOICE.CONTENT+ (Mindshare) и о том, как такие голосовые технологии, как аудиобрендинг, интеграции в голосовой поиск и помощников помогают более эффективно решать бизнес-задачи.

В закрывающем выступлении секции «Мастерская» Дмитрий Ануреев, MBA Lead, MediaCom, и Григорий Богачев, MBA SEO&eCom Team Lead, MediaCom, рассказали, как подход SPARC помогает брендам повышать свои продажи через сторонний eCommerce, позволяя лучше отслеживать ситуацию на электронных полках в реальном времени и оперативно реагировать на изменения.

Дмитрий Ануреев, MBA Lead, MediaCom, и Григорий Богачев, MBA SEO&eCom Team Lead, MediaCom Фото: предоставлено пресс-службой GroupM

Продолжая тему онлайн-торговли, Дмитрий Антохин, Strategic Planning Director, Mindshare, и Андрей Марченко, Digital Client Lead, Mindshare, выделили несколько ключевых трендов eCom:

Развитие eCom мега-брендов (таких, как WeChat)

Ослабление брендов-производителей

Консолидация больших объемов данных в eCom

Более интересный и эффективный потребительский опыт

Повышение эффективности маркетинга в целом.

Завершило конференцию выступление журналиста, паралимпийца Дмитрия Игнатова. Он посвятил свое выступление тому, как технологии вкупе с человеческим характером могут творить невероятные вещи. Дмитрий поделился техническими новинками для людей с ограниченными возможностями и рассказал про свой опыт использования умных гаджетов в тренировках.

Дмитрий Игнатов, журналист, паралимпиец Фото: предоставлено пресс-службой GroupM

Конференция прошла при поддержке партнеров: GPMD, Rambler Group, Hearst Shkulev Digital, Квант, РБК, NewPole Video Network, IMHO, Mail.ru Group, SearchStar, Коммерсантъ, AdIndex.

#NextM 2019

КОНЕЦ