Администрация Чайковского может повторно предложить думе отменить ЕНВД

Администрация Чайковского городского округа предложит депутатам городской думы повторно рассмотреть проект о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Как рассказал “Ъ-Прикамье”, собеседник, близкий к думе городского округа, рассмотреть инициативу планируется на августовском пленарном заседании. Источник, близкий к администрации городского округа, не исключил, что инициатива о досрочной отмене ЕНВД может быть рассмотрена повторно. «Сейчас ведем консультации с депутатами»,— добавил собеседник. Напомним, ранее депутаты думы Чайковского городского округа отклонили эту инициативу. По мнению думцев, отмена ЕНВД существенно увеличит налоговую нагрузку на малый бизнес.

Отметим, что на федеральном уровне принято решение об отмене данного налога к 2021 году. После этого предприниматели могут уплачивать взносы по патентной или упрощенной системе налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. По подсчетам администрации Чайковского, компенсация для городского округа может составить 78 млн руб.