ГК «Татнефть» увеличила добычу с начала года на 3,7%

Предприятия группы «Татнефть» за семь месяцев текущего года добыли более 17,4 млн тонн нефти, что на 638,5 тыс. тонн, или на 3,66%, больше аналогичного периода прошлого года.

В том числе, как сообщает пресс-служба, в июле было добыто 2,6 млн тонн нефти. Из этого объема на ПАО «Татнефть» пришлись 2,58 млн тонн.

За семь месяцев материнская компания группы - ПАО «Татнефть» - извлекла из недр 17,2 млн тонн с ростом 646 тыс. тонн к аналогичному сроку 2018 года (рост 3,7%).

При этом за пределами Татарстана группа снизила добычу за семь месяцев на 7,5 тыс. тонн, до 1903 тыс. тонн, из которых 27,7 тыс. тонн пришлись на минувший июль.

Добыча сверхвязкой нефти в июле составила 241 тыс. тонн, с начала года — 1,47 млн тон (рост на 0,5 тонны).

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"