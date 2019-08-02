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Индия, второй по величине импортер угля, может сильно сократить закупки

По сведениям агентства Bloomberg, ссылающегося на неназванные источники, индийское правительство намерено на треть сократить закупки угля из-за рубежа в ближайшие пять лет. Как сообщает агентство, Индия, являющаяся вторым по величине импортером угля в мире, сделает это в рамках пятилетнего плана развития, рассчитанного до 2024 года.

В прошлом году страна закупила из-за рубежа 235 млн тонн угля, к 2024 году закупки могут сократиться до 150 млн тонн. Сокращение импорта угля власти намерены компенсировать ростом внутренней добычи и развитием других видов энергетики. Так, например, сообщается, что государственная добывающая компания Coal India намерена повысить добычу угля к 2024 году до 880 млн тонн в год — для этого компании придется наращивать добычу в среднем на 7,7% в год.

При этом несколькими днями ранее консалтинговая компания Wood Mackenzie сообщила, что в 2019 году импорт Индией энергетического угля в 2019 году может вырасти на 13%, до 185 млн тонн, из-за роста спроса на внутреннем рынке. Основными поставщиками такого угля в Индию являются Австралия, Колумбия, ЮАР и США.

Евгений Хвостик


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