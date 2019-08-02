Участок магистрали М-11 от Тосно до Мясного Бора откроют в августе

Участок скоростной автомагистрали М-11 (Москва – Петербург), проходящий по Новгородской и Ленинградской областям, ) от Мясного Бора до Тосно будет открыт в середине августа. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В настоящее время на трассе ведутся работы по монтажу ограждений и опор освещения.

В пресс-службе компании «Магистраль двух столиц» добавили, что в начале июля было открыто движение по путепроводу через М-11 на региональной дороге между населенными пунктами Ушаки и Рублево. С 17 июля на центральном пункте управления (ЦПУ-5), расположенном рядом с трассой А-120, идет тестирование инженерных систем.

Напомним, что М-11 строится с 2010 года. Движение по платной магистрали планируется полностью открыть в октябре. Ее протяженность составляет 684 км.