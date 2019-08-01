Смольный не согласовал ЛГБТ-прайд в Пулковском парке

Комитет петербургской администрации по вопросам законности, правопорядка и безопасности не согласовал ЛГБТ-активистам шествие в Пулковском парке.

Мероприятие планировалось провести 3 августа. Организаторы указали в заявке в качестве мест возможного проведения прайда — площади Островского, в Пулковском парке и Приморском парке Победы, сообщает «Закс.ру». В Смольном отклонили заявку, указав, что такое мероприятие расценивается как «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Запрет на проведение акции по другим адресам объяснили проведением ремонтных работ.

Известно, что ЛГБТ-активисты обратились в суд.