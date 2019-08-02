Торги по объектам нежилого фонда в июле принесли в бюджет Петербурга более 100 млн рублей

Подведомственное комитету имущественных отношений СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» за счет проведения онлайн-торгов по приватизации объектов нежилого фонда в июле текущего года получило в городской бюджет более 100 млн рублей. Об этом со ссылкой на КИО сообщает АБН.

В частности, нежилое помещение площадью 129,6 кв м на 1-й Советской улице было продано с двукратным увеличением начальной цены за 13,5 млн руб. Продажа еще одного объекта площадью 75,6 кв. м на Верейской улице принесла в бюджет 5,6 млн руб., что превысило начальную стоимость в 1,5 раза. Также в ходе торгов были реализованы торговые помещения в Выборгском и Адмиралтейском районах Петербурга. Эти лоты проданы в общей сложности за 28,9 млн руб.

Всего за июль 2019 года на продаже городского имущества Петербург заработал 77,5 млн руб. Еще 31,8 млн руб. было выручено за счет проведения аукционов на право аренды.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на приватизации городского имущества в текущем году Смольный планирует заработать более 6 млрд руб.