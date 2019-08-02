Петербуржец взыскал с авиакомпании Gulf Air неустойку за задержку рейса в Шри-Ланку

Василеостровский районный суд рассмотрел исковое заявление жителя Петербурга к авиакомпании Gulf Air о возмещении убытков, неустойки и морального вреда.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в декабре 2018 года истец приобрел билеты указанной авиакомпании на рейс Москва – Коломбо (Шри-Ланка) с пересадкой в Бахрейне. 8 января в назначенное время самолет не вылетел. В салоне пассажиры провели три часа, после чего им сообщили, что рейс откладывается в связи с неисправностью самолета. Петербуржец с супругой провели сутки в Москве. На стыковочный рейс они не успели, поэтому в аэропорту Бахрейна им пришлось провести еще восемь часов. На обратном пути рейс из Бахрейна в Москву также был задержан на 24 часа. В результате истец потерял 2 дня отпуска, оплату за один день проживания в отеле и стоимость билетов Москва – Санкт-Петербург.

Суд взыскал с авиакомпании Gulf Air неустойку в размере 29,3 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., а также штраф в 17 тыс. руб. и госпошлину около 1 тыс. руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Санкт-Петербург – Анталья, который из-за технических проблем вылетел из Пулково с почти 8-часовой задержкой.