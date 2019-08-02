В Иркутской области остаются затопленными 1,7 тыс. домов

После второй волны паводка в Иркутской области затопленными остаются 1,7 тыс. домов в 42 населенных пунктах, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. За сутки вода ушла из 103 домов.

Затопленными также остаются 2,8 тыс. приусадебных участков, четыре социальных объекта, два автомобильных моста, 16 участков автомобильных дорог. В восьми населенных пунктах с населением 1,8 тыс. человек отключено энергоснабжение.

Спасатели организовывают работы по просушке социальных объектов в Тулуне, Нижнеудинске, Байкальске и Чунском районе.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Иркутская область готовится ко второй волне».