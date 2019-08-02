Прокуратура выявила нарушения в работе контактного зоопарка и парка бабочек в Петербурге

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга совместно с комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, а также Управлением ветеринарии по Петербургу проверила соблюдение требований ветеринарного законодательства и законодательства о животном мире при осуществлении деятельности по экспонированию животных, а также контактных зоопарков.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки, в частности, осуществлены выходы в парк бабочек на Лиговском проспекте, сад живых тропических бабочек Миндо на улице Правды и в контактный зоопарк «Добрый енот» в переулке Джамбула. По факту зафиксированных там нарушений возбуждено три административных дела, касающихся правил карантина животных, ветеринарно-санитарных правил перевозки и других. Материалы направлены в комитет по природопользованию для рассмотрения по существу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после вмешательства прокуратуры в Петербурге пресечена предпринимательская деятельность по продаже зоотоваров, в том числе лекарственных препаратов для животных без необходимой лицензии.