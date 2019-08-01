Незаконную ветаптеку в Петербурге закрыли после вмешательства прокуратуры

Природоохранная прокуратура совместно с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проверила исполнение лицензионного законодательства со стороны индивидуального предпринимателя, осуществлявшего на Караваевской улице продажу зоотоваров, в том числе лекарственных препаратов для животных.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка показала, что лицензия на осуществление фармацевтической деятельности у предпринимателя отсутствует. В отношении владельца зоомагазина было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти он признан виновным, ему назначено наказание в виде предупреждения. В настоящее время незаконная фармацевтическая деятельность предпринимателя прекращена.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура в Петербурге отклонила почти половину внеплановых проверок бизнеса, которые органы контроля провели без согласования или с нарушениями.