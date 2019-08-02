Петербургский завод «Армалит» может получить заказ на 1 млрд рублей от дальневосточной верфи «Звезда»

Петербургский машиностроительный завод «Армалит» может получить заказ на поставку арматуры от строящейся дальневосточной верфи «Звезда». О том, что АО «Армалит» ведет переговоры с ПАО «НК "Роснефть"» о поставке оборудования для атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» для ФГУП «Атомфлот», мелкосидящего ледокола проекта 22740 для ФГУП «Росморпорт», а также судов обеспечения Севморпути проектов 22430 и 22480 для «Газпрома», сообщил “Ъ-СПб” коммерческий директор предприятия Евгений Коптяев. По его словам, стоимость потенциального контракта достигает 1 млрд рублей.

Несмотря на то, что доля импорта китайской арматуры на гражданском рынке судостроения в России составляет около 70%, аналитики отмечают, что опыт поставок для ледокольного флота есть у ограниченного количества предприятий.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Импортозамещающая арматура».