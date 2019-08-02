Импортозамещающая арматура

Петербургский машиностроительный завод «Армалит» может получить заказ на поставку арматуры на ледоколы и суда обеспечения от верфи «Звезда», которую возводит консорциум «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка на Дальнем Востоке. По оценкам самой компании, стоимость потенциального контракта достигает 1 млрд рублей. Несмотря на то, что доля импорта китайской арматуры на гражданском рынке составляет около 70%, аналитики отмечают, что опыт поставок для ледокольного флота есть у ограниченного количества предприятий.

О том, что АО «Армалит» ведет переговоры с ПАО «НК "Роснефть"» о поставке арматуры для атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» для ФГУП «Атомфлот», мелкосидящего ледокола проекта 22740 для ФГУП «Росморпорт», а также судов обеспечения Севморпути проектов 22430 и 22480 для «Газпрома», сообщил “Ъ” коммерческий директор предприятия Евгений Коптяев. «Стоимость заказа может превысить 1 млрд рублей»,— добавил господин Коптяев, подчеркнув, что конкурсы еще не объявлены, но вероятность того, что компания станет поставщиком для «Звезды», высока. В «Роснефти» на запрос “Ъ” не ответили.

Основную долю продаж АО «Армалит» составляет гособоронзаказ, к 2025 году предприятие планирует довести долю поставок для гражданского судостроения в структуре выручки до 20%, атомной промышленности — до 15%, общепромышленной арматуры — до 15%, при сохранении доли гособоронзаказа на уровне 50%. Контракт по судам с «Роснефтью» может стать крупнейшим гражданским заказом для «Армалита», подчеркивает господин Коптяев.

АО «Армалит» — ведущий разработчик судовой трубопроводной арматуры в России. 66,75% акций компании принадлежит Олегу Волкову, 33,25% — генеральному директору «Армалита» Александру Кузнецову. Среди клиентов предприятия — Адмиралтейские верфи, ПО «Севмаш», ПСЗ «Янтарь», ЦС «Звездочка» и другие крупные предприятия судостроительной отрасли. По данным базы «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), выручка АО «Армалит» за 2018 год выросла на 3% и составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 20%, до 674,4 млн рублей по сравнению с показателями 2017 года. Ранее генеральный директор «Армалита» прогнозировал, что в 2019 году рост выручки и чистой прибыли составит около 10%.

Предприятие конкурирует с иностранными производителями на гражданском рынке арматуры, доля импорта составляет около 80%, при этом до 70% — продукция китайского происхождения, говорит господин Коптяев. В «Армалите» уверяют, что жизненный цикл арматуры предприятия составляет 30 лет, а гарантия достигает 5–8 лет, притом, что у большинства иностранных компаний она не превышает двух лет. Кроме самой поставки изделий, компания проведет сервисные работы для «Звезды» — шефмонтаж и пусконаладочные работы.

По оценкам участников судостроительной отрасли, в стоимости судна доля арматурной продукции занимает 1,3–1,7%. Рынок трубопроводной арматуры для судостроительного комплекса характеризуется высоким уровнем конкуренции, однако опыт поставок для ледокольного флота есть у ограниченного количества предприятий, поэтому выбор «Звездой» «Армалита» оправдан, считает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, сроки доставки железнодорожным транспортом при контейнерных отправках могут составить около двух недель. При этом, отмечает эксперт, стоимость доставки составит не менее 8% от стоимости контракта с учетом страхования груза. Источники “Ъ” на рынке объясняют заказ петербургской арматуры для дальневосточного проекта тенденцией на импортозамещение.

Яна Войцеховская