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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ   |  купить фото

В Самарской области выпало рекордное количество осадков

Рекордное количество осадков зафиксировано 1 августа 2019 года в двух населенных пунктах Самарской области. Об этом сообщает ФБГУ «Приволжское УГМС».

В Клявлино выпало 40,7 мм осадков, на 12,8 мм превысив предыдущий максимум для этого дня, зарегистрированный в 2016 году. В Челно-Вершинах зафиксировано 27,7 мм осадков, что на 11,9 мм выше рекорда 19-летней давности.

Ранее сообщалось, что в конце июля 2019 года в разных районах Самарской области зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха.

Андрей Сазонов


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