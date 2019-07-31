31 июля, среда
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Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

В Самарской области снова зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха

В среду, 31 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Погодные антирекорды зафиксированы на трех метеостанциях региона, сообщает ФБГУ «Приволжское УГМС».

В Кинель-Черкассах столбик термометра ночью опустился до +4,8°С, что на 2°С ниже предыдущего рекорда для этого дня, державшегося с 1972 года. В поселке Авангард (Алексеевский район) зафиксирована температура +5,1°С, это на 0.3°С ниже абсолютного минимума семилетней давности. Аномально низкая температура зарегистрирована и в Большой Глушице (+7,3°С).

Ранее сообщалось, что 30 июля 2019 года погодные антирекорды зафиксированы на восьми метеостанциях региона.

Андрей Сазонов


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