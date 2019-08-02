В Ростовской области 13% юридических лиц не заключили договоры на вывоз мусора

С начала года юридические лица в Ростовской области обязаны заключить с региональными операторами договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, однако 13% из них до сих пор этого не сделали. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Отмечается, что лидерами по заключению договоров с региональными операторами остаются бюджетные организации (99%), всего в Ростовской области их 5,5 тыс. Юрлиц в регионе зарегистрировано гораздо больше — 53,5 тыс., — из них договоры заключили только 87%.

«Отсутствие договорных отношений ведет к росту объемов отходов, размещаемых на контейнерный площадках многоквартирных домов, за счет отходов юрлиц, это поле для продолжения деятельности „серых возчиков“, и это неприемлемо»,— подчеркнула заместитель министра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялтырева, ее слова приводятся в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Октябрьском районе Ростова-на-Дону за несколько часов рейда задержали шесть «серых возчиков» мусора. Власти сообщают, что рейды будут продолжены во всем регионе.

Кристина Федичкина