В Ростове за день задержали шесть «серых возчиков» мусора

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону за несколько часов задержали шесть машин с мусором, который владельцы предполагали незаконно разместить на пустырях. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Как сказано в сообщении, власти проводят рейды по выявлению «серых возчиков» — тех, кто без лицензий и разрешительных документов на вывоз твердых коммунальных отходов вывозят мусор на пустыри. Отмечается, что из-за действий нарушителей образуются стихийные свалки.

Четырех задержанных привлекли к ответственности за нарушение правил уборки и содержания территорий городов, еще двое заплатят штраф за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Кристина Федичкина