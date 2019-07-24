Участники марафона «Европа-Азия» будут стартовать с «Екатеринбург-Арены»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке и проведении V Международного марафона «Европа-Азия», который пройдет в городе 11 августа. В этом году участники впервые будут стартовать с территории «Екатеринбург-Арены».

«Участники пробегут по улицам города к главной точке марафона — обелиску «Европа-Азия». А финишируют спортсмены непосредственно в чаше стадиона. В остальном дистанция полностью повторит маршрут прошлого года»,— сообщили в мэрии.

В день забега перекроют центральные улицы города. С 07:00 до 11:00 движение ограничат по проспекту Ленина — от Московской до площади Кирова, по площади Кирова — от проспекта Ленина до Мира, по улице Мира — от Малышева до Первомайской, по улице Толмачева — от проспекта Ленина до Царской, по улице Царской, от Толмачева до Николая Никонова, по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина — от улицы 8 Марта до Октябрьской площади и на площади 1905 года.

С 07:00 до 14:00 движение ограничат по улице Пирогова — от Крауля до Татищева, по улице Татищева — от Пирогова до Репина, по проспекту Ленина — от Репина до Московской, по улице Репина — от проспекта Ленина до Металлургов, по четной стороне улицы Металлургов — от Репина до автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург. В мэрии уточнили, что на указанных участках также запретят стоянку транспорта.

В прошлом году в марафоне приняли участие около 7 тыс. бегунов. Участникам забега предложили на выбор преодолеть 3, 10, 21 и 42 км. Каждые 5 км располагались пункты, где можно было перекусить и освежиться. На старте каждый спортсмен получал пакет с футболкой с логотипом марафона, на финише — медаль.