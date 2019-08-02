ТАСС: напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС

37-летний мужчина, напавший на полицейских вечером 1 августа в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), был сотрудником регионального управления МЧС, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, он находился в отпуске.

«Он был работником территориального подразделения ГУ МЧС в Сургуте. Работал в местной пожарной части №11. В момент нападения, по предварительным данным, находился в отпуске»,— сообщил собеседник агенства. В МВД, СКР и МЧС от комментариев отказались.

Вечером 1 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный мужчина. Прибывшие на место полицейские пытались его задержать, однако мужчина напал на них с ножом. В результате сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Сургуту 25-летний Ильмир Ханов погиб на месте. В составе экипажа также находился 27-летний младший лейтенант полиции Александр Царегородцев, который получил несколько ножевых ранений. Он застрелил нападавшего.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст.317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В момент нападения мужчина был пьян. Раненный полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.