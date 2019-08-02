Возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейских в Сургуте

Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») после нападения на полицейских в Сургуте, которое произошло вечером 1 августа. В результате один из сотрудников полиции погиб, другой с ножевыми ранениями доставлен в больницу. Нападавший застрелен.

Вечером 1 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома на улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный мужчина. В сообщении на сайте ведомства говорится, что мужчине было 37 лет, он был пьян. «При задержании он оказал активное сопротивление, ранив ножом двух сотрудников полиции. От полученных травм один из полицейских скончался на месте. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он был убит»,— сообщили в СКР.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что погибший — сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Сургуту 25-летний Ильмир Ханов. В составе экипажа также находился 27-летний младший лейтенант полиции Александр Царегородцев, который получил несколько ножевых ранений. Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.