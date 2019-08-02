Минздрав назвал регионы с самым большим числом абортов

Российским регионом, где чаще всего делают аборты, стала Еврейская автономная область — 35,6 аборта на тысячу человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистический сборник Минздрава за 2018 год. Самый низкий показатель в Ингушетии (6,2), Дагестане (7) и Москве (8,5).

Помимо Еврейской автономной области лидерами по количеству абортов стали Тыва (34,5) и Сахалинская область (32,2). По данным сборника, общее число абортов в России за год снизилось (627 127 в 2017 году против 567 183 в 2018-м), а с 2005 количество абортов уменьшилось втрое (1 501 594 в 2005 году).

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии министерства сообщил, что рождаемость в России снизилась на 5,4% в 2018 году — 1,604 млн новорожденных, что на 90 тыс., или 5,4%, меньше по сравнению с 2017 годом.

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