В офисах почти перестали покупать еду из вендинговых автоматов

Сотрудники российских компаний (91%) перестали покупать еду из вендинговых автоматов после массового отравления пищей из автоматов Healthy Food, говорится в исследовании платформы «Mail.ru для бизнеса». Отмечается, что две трети всех опрошенных работников приносят еду с собой.

«По результатам опроса также выяснилось, что сотрудники малого и среднего бизнеса негативно отреагировали на информацию в СМИ об отравлении едой из вендинговых автоматов одной популярной сети»,— говорится в исследовании.

Несколько раз в неделю домашнюю еду с собой приносит 63%, в кафе около работы принимает пищу 28%, а 20% едят в столовой офиса. Однако всего 44% опрошенных довольны качеством офисных столовых, 39% оценили ее качество как среднее, категорически недовольных оказалось 17%. Половина опрошенных отметили, что цена соответствует качеству. «В среднем обед для сотрудника обходится в 300 руб. До 200 руб. тратит 44%, от 200 до 300 руб. — 32%»,— говорится в исследовании.

Согласно данным, на вопрос о безопасности еды в столовых офисов больше трети (37%) ответило отрицательно. Почти каждый десятый респондент (8%) заявил о случаях отравления в столовых своей компании, из них 79% добавили, что столовая и работодатель никак это не компенсировали.

Также у 90% опрошенных работодатель не компенсирует и затраты на питание, однако 18% сообщили, что в офисах есть бесплатная еда — обеды, печенье, крекеры, реже — фрукты.

Опрос проводился в период с 26 по 31 июля 2019 года. В опросе приняло участие порядка 500 офисных сотрудников компаний из сегмента малого и среднего бизнеса.

Напомним, более 86 человек отравилось едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве. Случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы. Проверка производственного цеха ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» выявила многочисленные нарушения. В итоге Роспотребнадзор опечатал цех и кафе Healthy Food в торговом центре «Афимолл Сити» и закрыл часть вендинговых автоматов.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Healthy Food оказалась не такой здоровой».