В Приангарье уменьшилось число подтопленных домов

Более 1680 жилых домов в Иркутской области, в которых проживают около 1850 человек, остаются подтопленным после второй волны паводка. По данным МЧС, за прошедшие сутки вода покинула из 103 дома. Также под водой пока остаются свыше 2,7 тыс. приусадебных участков в 42 населенных пунктах, четыре социально-значимых объекта и 16 участков автодорог.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Тулуне, как и во время первой волны паводка. «Превышение уровня воды до сих пор наблюдается на реке Ие. Ее уровень составляет 922 см, превышая критическую отметку в 700 см»,— говорится в сообщении МЧС. На территории города продолжаются аварийно-восстановительные работы, откачка воды из подвалов домов и просушка помещений тепловыми пушками.

Напомним, 25 июня из-за сильных дождей в Иркутской области началась первая волна паводка, которая подтопила почти 11 тыс. домов в 110 населенных пунктах. Президент Владимир Путин объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Региональные власти оценивали предварительный ущерб в 31 млрд руб. Всего к ликвидации второй волны паводка привлечены свыше 3,2 тыс. человек и 940 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов и 61 плавсредство.

О ситуации в регионе читайте в публикации “Ъ” «Иркутская область готовится ко второй волне»

Илья Николаев