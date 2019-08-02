Главные анонсы 2 августа

Истекает срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). 2 февраля 2019 года Вашингтон заявил о приостановке своих обязательств в рамках Договора и выходе из него через шесть месяцев. Ожидается, что представитель МИД России сегодня выступит с заявлением по этому поводу.

Что нужно знать о Договоре о РСМД Читать далее

В Сахалинской области пройдет второй день рабочей поездки премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты.

В белорусском Полоцке пройдут переговоры руководства компаний—операторов мобильной связи, по итогам которых ожидается решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией. Ранее предложенная Белоруссией схема отмены роуминга вызвала жесткую критику российских операторов. Они утверждают, что этот подход невыгоден отечественному бизнесу и фактически введет госрегулирование роуминговых тарифов. В Минкомсвязи опасения не разделяют. Подробнее

В Москве на Красной площади пройдет праздник «Ильин День» и 89-я годовщина образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). В Москве будет ограничено движение транспорта с 06:00 до 16:00 по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади; с 07:00 до 16:00 по площади Васильевский спуск.