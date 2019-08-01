Требуется Ваша помощь

Аня Литвинова

4 года

спинальная амиотрофия Верднига–Гоффмана, требуется переносной аппарат искусственной вентиляции легких и расходные материалы к нему.

Всего требуется — 1 487 886 руб.

Дочка развивалась нормально, вовремя начала переворачиваться. А в четыре месяца вдруг словно обмякла, стала терять двигательные навыки. Обследование выявило у Ани страшный диагноз: амиотрофию Верднига – Гоффмана. При этом заболевании мышцы, в том числе дыхательные, постепенно атрофируются. У дочки начались постоянные бронхиты, пневмонии, в апреле этого года ее госпитализировали с отеком легких. В больнице Ане установили трахеостому – специальную трубку, через которую она дышит. Теперь дочке необходима искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Чтобы Аня могла жить дома, нужен переносной аппарат ИВЛ и расходные материалы к нему. Они очень дорогие, за счет госбюджета не предоставляются, а купить их мы не в состоянии, воспитываем двоих маленьких детей. Пожалуйста, помогите!

Александр Литвинов, Воронежская область

Фото Александра Китаева

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Марина Попова, заведующая отделением паллиативной помощи ВОДКБ №2 (Воронеж): «Ане необходима постоянная искусственная вентиляция легких для поддержания жизненно важных функций организма. Девочке не обойтись без переносного аппарата ИВЛ и расходных материалов к нему».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Ане Литвиновой также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи АнеРеквизиты для помощи Ане Литвиновой также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Аню, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!

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Благотворительный фонд «Русфонд» создан в 1996 году как журналистский проект ИД «Коммерсантъ».





Миссия фонда – спасение тяжелобольных детей, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий.



За 21 год Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. Благотворительный фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на сайте rusfond.ru, а также на информационных ресурсах партнерских СМИ. Читатели и телезрители откликаются, помогая оплатить лечение. Русфонд приходит на помощь, когда бюджетных средств на оплату лечения не хватает.



В 2011 году партнером Фонда стал «Первый канал», благодаря которому миллионы россиян принимают участие в акциях Русфонда. С 1996 года частные лица и организации пожертвовали свыше 11 млрд руб., на эти деньги возвращено здоровье тысячам детей.

Представительства Фонда работают в 18 регионах страны.



Фонд проводил акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда Лев Амбиндер — член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

