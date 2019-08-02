ЦСКА усилился индейцем

Баскетбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании годичного контракта с американским защитником Роном Бейкером. Примечательно, что он станет первым индейцем (Бейкер относится к племени Потавотами из Оклахомы) в составе российского клуба. 26 летний баскетболист начал профессиональную карьеру в 2016 году и с тех пор выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — до 2018 года за «Нью-Йорк Никс», а затем за «Вашингтон Уизардс». В общей сложности Бейкер провел в сильнейшей лиге мира почти сто матчей. В среднем за игру он проводил на площадке 14,5 минуты, набирал 3,1 очка, делал 1,4 подбора и 1,8 передачи.

В ЦСКА отметили, что Бейкер считается одним из известнейших игроков своего поколения, специалистом по игре в обороне с хорошим броском с дистанции. «Мы подписали игрока, который является новичком для европейского баскетбола, но он со всем настроем и решительностью относится к переходу в ЦСКА, к возможности расти профессионально. Рон — жесткий, неуступчивый игрок, хороший защитник. Ему пришлось играть на высоком соревновательном уровне в каждом турнире, в котором он принимал участие,— в университетском баскетболе, НБА. С интересом жду возможности поработать вместе. Хочу также отметить, что наша команда еще не собрана, мы планируем подписать еще одного игрока и тем самым завершить летнюю трансферную кампанию»,— сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью клубному сайту.

Рон Бейкер стал пятым новичком ЦСКА этим летом. Ранее в команду пришли центровые Йоханнес Фойтманн и Коста Куфос, а также защитники Дарран Хиллиард и Янис Стрелниекс. Армейский клуб в межсезонье покинули такие звезды, как Нандо де Коло, Серхио Родригес, Кори Хиггинс и Отелло Хантер.

Александр Петров