Для спасения Ильи Галле не хватает 901 610 руб.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «У Ильи синовиальная — возникающая из оболочки суставов — саркома мягких тканей грудной стенки с врастанием в ребро. После двух операций и химиотерапии возникли тяжелые осложнения. Мальчику необходимо протонное облучение, оно поможет избежать рецидива болезни. Главное преимущество этого вида лечения — прицельное уничтожение опухолевых клеток, что минимизирует воздействие на окружающие здоровые ткани. Такой метод лечения наиболее эффективный и щадящий».

Стоимость протонной терапии 1 972 800 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными, внесли 350 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — еще 51 190 руб. Телезрители ГТРК «Владивосток» соберут 70 тыс. руб. Не хватает 901 610 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Илью Галле, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ильи — Яны Валентиновны Галле. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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