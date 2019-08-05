Порода без племени

№ 26 Чего лишилось российское коневодство

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Еще скачут

Несмотря на плачевное состояние, терская порода еще не утеряна безвозвратно. Лошадей данной породы разводят в хозяйствах Краснодарского края (КФХ «Золото Шапсугии»), Ингушетии (КФХ «Аргамак»), Ставропольского края (ПКЗ «Ставропольский» и ПХ «Авангард»), Нижегородской области (ООО «Племенной завод "Серая лошадь"»)...

sea42

Детский беспредел

№ 27 Подростковая преступность выходит из-под контроля

Фото: Alamy / ТАСС

Будет хуже

Отличная статья! Спасибо! Жаль, что не сказали о распространении в школах культуры АУЕ, там даже деньги с детей собирают. А телевидение? Первый канал на всю страну пропагандирует шансон!.. Так чего вы хотите? Будет только хуже и хуже!

Дима

Получи пятнашку

Нет ничего проще, чем смять подростковую преступность за неделю. Надо лишь ввести принцип, существующий в нормальных государствах: «взрослое преступление — взрослое наказание». Изувечил, изнасиловал тринадцатилетний урод кого-нибудь — получи реальный срок, десятку-пятнашку. Боитесь, что из зоны он выйдет сформировавшимся преступником? Не бойтесь, а давайте отморозкам пожизненное за третье насильственное преступление. Все сразу шелковыми станут. Здороваться со старшими начнут и места в транспорте уступать. Только нашей власти такая перспектива не в жилу. Надо, чтобы тряслись от страха люди и к ногам власти жались: «Защитите нас, пожалуйста, от наших собственных детей!» Все это мы уже не раз проходили.

Kruger

Перетерпеть хулигана

Не уверен, что нынешние школьники хуже, чем школьники конца восьмидесятых — начала девяностых, разве что тогда телефонов не было и не было возможности снять видео. Все-таки приведенные в статье преступления большей частью — исключения. Чаще подросткам свойственно сквернословие, прогулы, курение, отбор денег, оскорбления. И здесь очень легко испортить жизнь хулигану, если у окружающего его общества недостаточно мудрости, чтобы перетерпеть его выходки. Ведь обычно хулиганят в возрасте 13—15 лет, после чего ребенок чаще всего принимает правила его окружения и успокаивается. Поскольку школа не может отчислить хулигана, руководство обычно обращается к родителям, а те и рады убрать «плохого мальчика», чтоб не мешал учиться примерным детишкам. Составляются письма, собираются подписи, и хулиган переводится в спецшколу, где окружение другое и где скорее всего его ждет криминальное будущее.

Пахыч

Энергию — в русло

Я бы вместо психолога, «медиатора» вводила в школу конфликтолога, субординированного вне школы, который бы помогал, учил избегать или правильно выходить из конфликтов детей с детьми, детей с учителями, с родителями. И учил бы так, чтобы уязвимый не становился жертвой, уверенный — палачом, а спаситель избегал участи стать палачом/жертвой самому себе... Полезно также развивать командное чувство, как это делают со взрослыми на корпоративных тренингах, надо устраивать такие командные соревнования между классами, школами, чтобы у каждого подростка была возможность проявить как физический, интеллектуальный, так и творческий потенциал. Энергию подростковую надо пускать в полезное русло, так, чтобы пригодились все члены команды, чтобы все работали на развитие, на результат.

Надежда

Крайние — к малым

По словам экспертов, опрошенных «Огоньком», прокуратура и вышестоящие инстанции давят на КДН и ПДН, чтобы к детям не применялись крайние меры — особенно к тем, кто младше 14 лет. Так надо снизить возрастной порог до 10 лет, а возможно и вообще убрать!

Sergey

Наказать рублем

Нужно вводить ответственность для родителей за то, что творят их дети до 14 лет. Выплатят несколько сотен тысяч компенсации пострадавшим и моментально найдут способ вразумить своих детишек. А нет денег — оформление кредита и принудительные работы, пока не отдадут долг.

Владислав

Плевать на детей

Государству в лице конкретных чиновников плевать на ваших детей. Выражается это в недостаточном финансировании образования. А там, где финансы все же выделяют, они благополучно оседают в карманах таких же бюрократов-бездельников, вся работа которых заключается в создании очередного вала бумаги. Под этим валом отчетности тонут те, кто мог бы что-то сделать на практике. О системе опеки даже говорить не хочу. Это уже давно полукриминальная структура, абсолютно безразличная к судьбам опекаемых.

ant1967

Советский опыт

Раньше в школах, до революции, даже розги применяли, а после революции, в советское время, дома — ремень. Предки не были дураками. Сейчас же детьми перестали заниматься и государство, и школа: государство пропагандирует медианасилие (в фильмах, передачах типа «Дом-2») и предоставляет полную безнаказанность малолетним садистам-преступникам, а школа стала «оказывать образовательные услуги», полностью отказавшись от воспитательной деятельности. При этом наши дети-внуки весь день проводят в школе! Ну ведь есть прекрасный советский опыт — возродите его. А уж если подросток избивает, насильничает, убивает — тогда только строжайшее наказание, тюрьма, несмотря на все отговорки законодателей. А главное — родителей надо наказывать (сообщение на работу, огромные штрафы, выплата ущерба пострадавшей стороне пожизненно). Только тогда будет результат.

Рина

Во власти слабостей

№ 27 Мир снова в руках лидеров, которым ничто не чуждо

Ведущие в никуда

Фото: AFP

«Происходит деградация практически всех международных институтов — по разным причинам, но одновременно. А когда слабеют институты, на первый план выходят персоны». Лукьянов точен и объективен. Ситуация и впрямь сильно напоминает ту, что сложилась и перед Первой, и перед Второй мировыми войнами. Человеческое общество морально вырождается — отсюда появляются так называемые лидеры, ведущие свои народы в никуда, в прямом смысле этого слова. Дрожь, которая пробирает до костей, — не то слово. Ужас. Мрак. Кошмар.

ValeryR

Ни мира, ни денег

Это естественный процесс, давно сформулированный в законе функционирования социальных институтов. Однажды возникнув в интересах общества, они рано или поздно переключаются на собственные корпоративные. Ну, а если вспомнить об эволюции общества, появлении новых социальных групп, деградации старых, то нежелание соответствовать новым вызовам будет последним гвоздем в гроб старой либеральной системы. Ни мира, ни экономического процветания для всех эта система не принесла. Собственно, статья именно об этом.

ant1967

Даешь перестройку!

«Тридцать лет назад, когда именно в эти месяцы быстро рассыпалась международная система холодной войны, казалось, что именно успешные институты — новые или адаптированные старые — гарантируют мир, стабильность и благополучие. Отсюда и чеканное определение: "либеральный порядок, основанный на правилах". Сегодня порядок не срабатывает, а правила исчезают». Элиты с населением разошлись в представлениях. Точнее, население поменялось, а элиты никак не перестроятся. Население не верит в сложившиеся институты и ориентируется на личностей, готовых их сломать, а элиты, похоже, не понимают, что ценности, за которые они стоят, превратились в ценности узкого круга у власти.

lkngsuspects

Письма читала Наталья Радулова