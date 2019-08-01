Снижение ставок привлекает новых заемщиков

Банки снижают ставки по ипотеке второй месяц подряд. По данным ЦБ, в июне жилищные кредиты выдавались в среднем под 10,29%. Это на четверть процента меньше, чем в мае. Центробанк снизил впервые за год в июне, а затем еще раз в конце июля.

Это позволило банкам сделать ипотеку дешевле, но едва ли они смогут привлечь большое число новых заемщиков, считает директор ипотечного центра компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев. По мнению эксперта, снижение ставки на 0,25% не дает существенной экономии: «Зависит от суммы заема и срока кредитования. Чем он больше, тем больше переплата. Если, скажем, взять среднюю ипотеку сейчас на рынке — это 5 млн на 20 лет, то 0,25% по переплате — это порядка 100 тыс. руб. Но имейте в виду, что эти деньги растягивать на 20 лет. Это несущественная экономия. Банки идут на такие снижения в надежде реализовать свой ипотечный портфель, потому что деньги заложены, их надо раздать заемщикам и, соответственно, зарабатывать деньги. Но снижением процентных ставок проблему эту все-таки не решить. Был период, когда средняя ставка была 9,25% по Москве, и банки, и мы думали, что это как-то сильно скажется. Закладывали существенную прибыль. А по факту ничего такого сверхординарного не произошло. Проблема в том, что когда человек в кредит покупает квартиру, он должен быть уверен, что сможет эту ипотеку платить, значит, должна быть уверенность в том, что сегодня работа есть, и завтра она у него будет. К сожалению, уверенности в завтрашнем дне у людей все меньше, людей, которые рискуют взять ипотеку, становится меньше. Вот и все».

Снижение ставок по ипотеке все же отразилось на спросе. В июне банки выдали на 11% больше жилищных кредитов, чем в мае. Это намного меньше, чем год назад. Тогда средняя ставка была ниже 10%. До конца года она может вернуться к этому уровню, полагает гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов: «Вполне вероятный сценарий, что и дальше Центральный банком будет снижаться ключевая ставка. Это за собой тянет снижение стоимости денег через привлечение вкладов, то есть будет снижаться ставка на депозиты, как следствие, и стоимость кредитов. И, конечно, ипотечное кредитование — это первый сегмент, который реагирует на снижение стоимости денег, потому что ставка является ключевым драйвером продажи в этом сегменте. Большие суммы, длинные сроки и даже незначительные изменения ставки влияют на стоимость обслуживания кредита, и клиенты это очень хорошо чувствуют. Поэтому снижение, скорее всего, будет. Я вполне допускаю, что ставка может опуститься до 10% до конца года».

По данным ЦБ, сейчас россияне должны банкам по ипотеке более 7 трлн руб. При этом просроченная задолженность – 72,5 млрд руб.

Сергей Гусев