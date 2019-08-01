ПГК вновь заявила о возможном IPO

Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина вновь сигнализировала рынку о своем намерении провести первичное размещение акций. По словам представителя ПГК, недавний перевод контроля над компанией от UCL к другой принадлежащей господину Лисину структуре, Fletcher Group, связан с «облегчением возможного выхода на рынок капитала». Но эксперты считают момент для IPO неудачным, так как цены на основной груз компании, уголь, снижаются, как и ставки аренды полувагонов.

Владимир Лисин перевел акции Первой грузовой компании из своего холдинга Universal Cargo Logistics (UCL) на Fletcher Group Holdings Limited. Через эту структуру бизнесмен владеет своим основным активом — 81,4% акций Новолипецкого металлургического комбината.

Сделка направлена на общую реструктуризацию транспортных активов бизнесмена и облегчение возможного выхода на рынок капитала при благоприятных условиях, заявил представитель ПГК «РИА Новости».

В пресс-службе ПГК уточнили “Ъ”, что «конкретное время выхода на IPO будет зависеть от состояния рынков капитала и отрасли железнодорожных перевозок».

Владимир Лисин приобрел контрольный пакет ПГК в 2011 году у ОАО РЖД, консолидировав 100% компании в 2012 году. Примерно с тех самых пор менеджмент ПГК периодически заявляет, что рассматривает вариант с IPO. Так, в последний раз в апреле 2019 года об этом говорил генеральный директор компании Сергей Каратаев. Он отмечал, что IPO не исключается при благоприятной ситуации на рынке капитала, но не назвал конкретных сроков. Сейчас ПГК — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России с 111 тыс. единиц подвижного состава в управлении. В их числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов.

Но сейчас ситуация для осуществления IPO выглядит не самой удачной, несмотря на хорошие показатели ПГК в 2018 году. Чистая прибыль компании выросла на 34%, до 26,6 млрд руб., при сокращении грузооборота на 9%, до 289 млрд тонно-километров. Так, по мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сейчас резко снизились цены на уголь, что негативно влияет на показатель погрузки в сегменте полувагонов, где в основном работает ПГК. При этом ставка аренды полувагона в последнее время снижается. По мнению господина Бурмистрова, удачный момент для IPO ПГК упустила — в отличие от некоторых других игроков отрасли. Так, ВТБ выкупил контрольный пакет компании РТК, занимающейся железнодорожной перевозкой зерна и леса, а Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) покупает крупный миноритарный пакет в «Нефтетранссервисе».

Вместе с тем Михаил Бурмистров отметил, что в обозримом будущем не исключено участие ПГК в крупной сделке, которая может иметь долгосрочный характер. IPO также выглядит вполне вероятным, но не в ближайшее время, а при возникновении более благоприятных условий, считает эксперт.

Данила Моисеев