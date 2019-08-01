«Лаборатория Касперского» предупредила о новой форме мошенничества на YouTube

«Лаборатория Касперского» предупреждает, что кибермошенники ищут новых жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube. «Эксперты обнаружили, что злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты»,— сообщили в компании (цитата по «Интерфаксу»).

По данным «Лаборатории Касперского», мошенники ориентируются на пользователей из России и других стран СНГ. «Подобный опросный фишинг отнюдь не новое явление. Однако крайне необычен метод его распространения — через платную таргетированную рекламу на YouTube. Злоумышленники, несомненно, рассчитывают на то, что пользователи доверяют этому ресурсу и привыкли к разного рода видеорекламе»,— пояснил контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник.

В компании уточнили, что с начала этого года было заблокировано более 17 млн попыток перейти с YouTube на фишинговые сайты, обещающие солидные выигрыши.

О том, как кибермошенники сменили целевую аудиторию и методы, читайте в публикации “Ъ” «Хакеры взломали молодежь».