Рабочая группа ЦИКа рекомендовала отклонить первую жалобу незарегистрированного кандидата в Мосгордуму

Рабочая группа Центризбиркома на заседании в четверг, где рассматривалась жалоба от Юлии Серебрянской на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать ее кандидатом в депутаты на выборы в Мосгордуму, рекомендовала эту жалобу не удовлетворять. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, к перепроверке подписей госпожи Серебрянской были привлечены свои почерковеды, которые не привлекались для проверки на этапе Мосгоризбиркома.

Проверка ЦИКа показала, что достоверными признаны 4327 подписей, возвращены 96 подписей, но этого все равно недостаточно для регистрации Юлии Серебрянской в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму. 630 подписей проверку ЦИКа не прошли, в том числе 13 из них принадлежат умершим людям. Для регистрации госпожи Серебрянской в качестве кандидата необходимо вернуть еще 183 подписи.

Юлия Серебрянская и ее адвокат, в свою очередь, заявили, что хотят перепроверить те 630 подписей, которые ЦИК признал недействительными. Элла Памфилова пошла навстречу госпоже Серебрянской и дала ей еще сутки на перепроверку этих подписей. Результат должен быть представлен 2 августа к заседанию Центральной избирательной комиссии, где будет вынесено окончательное решение. Однако в случае, если подтвердится информация, что 13 подписей принадлежат умершим людям, Юлии Серебрянской может грозить уголовное дело за фальсификацию данных.

«Все аргументы, если найдете, будем трактовать в вашу пользу, только найдите»,— резюмировала госпожа Памфилова.

Аналогичное решение рабочая группа ЦИК приняла по кандидату, получившему отказ в 33-м избирательном округе, Константину Лисице. После проверки Центризбиркома возвращена 31 подпись, действительными признаны 5175 подписей, но этого также недостаточно для регистрации господина Лисицы в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму. Для этого ему не хватает еще 112 подписей. Причем, 140 подписей признано недействительными в связи с тем, что их сборщица оказалась сотрудницей одной из окружных избирательных комиссий Москвы, что противоречит нормам закона. Элла Памфилова попросила предоставить Мосгоризбирком и Константина Лисицу доказательства, подтверждающие, что сборщица подписей действительно является либо не является членом одной из городских окружных комиссий. В случае, если правда окажется на стороне кандидата, есть вероятность, что собранные ею подписи будут засчитаны.

Напомним, отказ в регистрации получили 57 человек, в основном это оппозиционные самовыдвиженцы. Но обжаловали такое решение пока только девять кандидатов. Среди них Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Любовь Соболь. Ранее в Москве из-за отказа в регистрации кандидатов прошли акции протеста, некоторые из них были несанкционированными. По итогам событий 27 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О том, может ли Центризбирком изменить решение по регистрации кандидатов, читайте в публикации «Ъ FM» «Судьба протестов в ожидании заседания».

Елена Рожкова