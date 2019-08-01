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Дебиторку кубанского банка «Новопокровский» выставили на торги за 4,9 млрд рублей

АО «Российский аукционный дом» выставил на открытые торги уступки требований по кредитным обязательствам с залоговым имуществом ООО КБ «Новопокровский». Всего на аукционе планируют реализовать 31 лот общей стоимостью 4 млрд 867 млн руб. Цена различных лотов, включающих в себя кредитные обязательства физических и юридических лиц перед финансовой организацией, варьируется от 32 тыс. руб. до 368,5 млн руб. Стоимость каждого отдельного лота равняется размеру кредитного обязательства. Сообщение о проведении торгов опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что на открытые торги было выставлено имущество «Новопокровского» на общую сумму 506, 7 млн руб., однако его не удалось реализовать по причине отсутствия заявок.

4 декабря 2017 года ЦБ отозвал у «Новопокровского» лицензию. Причиной стали многочисленные нарушения им требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По мнению регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом.

Дмитрий Михеенко


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