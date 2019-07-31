АСВ вернула на счет банка «Новопокровский» 5,4 млн рублей недостачи

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее конкурсным управляющим краснодарского банка «Новопокровский», вернуло на счет организации 5,4 млн руб. недостачи. Всего по итогам инвентаризации было выявлено 233,6 млн руб. недостачи по кредитам, предоставленным предприятиям и организациям, сообщили в агентстве.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что для расплаты с кредиторами банка на открытые торги было выставлено имущество ООО КБ «Новопокровский» на общую сумму 506, 7 млн руб., однако его не удалось реализовать по причине отсутствия заявок.

4 декабря 2017 года ЦБ отозвал у «Новопокровского» лицензию. Причиной стали многочисленные нарушения им требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По мнению регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом.

Дмитрий Михеенко