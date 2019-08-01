СП Siemens и «Силовых машин» увеличило чистую прибыль в 2,5 раза по итогам 2018 года

Чистая прибыль совместного предприятия немецкого концерна Siemens и ПАО «Силовые машины» — ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) по итогам прошлого года составила 2,7 млрд рублей — в 2,5 раза больше по сравнению с показателем за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Выручка СТГТ за этот период увеличилась на 31% — до 12,4 млрд руб., валовая прибыль выросла до 4,5 млн руб. При этом в 2018 году совместное предприятие выплатило 1,2 млрд руб. дивидендов — в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

“Ъ-СПб” писал, что СП Siemens и «Силовых машин» подало в Минпромторг РФ заявление о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности.