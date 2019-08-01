Гаишник погорел на нефтевозах

В Ульяновской области к четырем годам колонии строгого режима приговорен бывший начальник районного отделения ГИБДД за получение взятки в 250 тыс. руб. в обмен на обещание не останавливать за нарушения нефтевозы, не помещать их на спецавтостоянку, а в случае фиксации нарушений ПДД минимизировать штрафы и не оформлять их на транспортную компанию. Подсудимый своей вины не признал. Защита намерена обжаловать приговор.

Начальник отделения ГИБДД Новоспасского межмуниципального отдела МВД (Ульяновская область), 39-летний майор полиции Павел Иванушкин приговорен к четырем годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,3 млн руб. за получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — незаконные действия или бездействие должностного лица). Как сообщили в четверг прокуратура Ульяновской области и следственное управление СКР, областной суд согласился с решением первой инстанции и приговор вступил в законную силу.

По данным следствия, будучи начальником районного отделения ГИБДД, Павел Иванушкин обратил внимание на активное движение большегрузного коммерческого транспорта, занимавшегося перевозкой нефти (в Новоспасском районе расположены нефтедобывающие предприятия), и стал собирать информацию об этом транспорте, а затем, в конце декабря 2017 года, предложил Николаю Леденеву, директору самарской автотранспортной компании ООО СНАО, автомобили которой осуществляли перевозку нефтепродуктов, ежемесячно платить по 20 тыс. руб. за предоставление нефтевозам компании беспрепятственного проезда по территории Новоспасского района Ульяновской области.

Директор согласился, однако, судя по всему, ничего не платил.

И уже в конце февраля 2018 года два нефтевоза «МАЗ» компании СНАО за нарушения были остановлены инспекторами ГИБДД и отправлены на спецстоянку (среди нарушений — просроченные свидетельства на автомобили и прицепы, а также отсутствие у автомобилей допуска на перевозку опасных грузов). Начальник отделения ГИБДД сообщил директору СНАО, что за такие нарушения положен штраф на компанию от 400 тыс. до 500 тыс. руб., а за нарушение по двум автомобилям — до миллиона рублей. Вместо этого он предложил за 150 тыс. руб. составить протоколы не на компанию, а только на водителей с обещанием минимального штрафа. Еще 110 тыс. руб. Павел Иванушкин предложил заплатить в качестве невыплаченных ежемесячных вознаграждений с ноября 2017 года по середину марта 2018 года.

Первую сумму 30 тыс. руб. он получил сразу, позднее — еще 50 тыс. руб. Передача остальной части задерживалась, после чего в очередной раз был задержан и направлен на спецстоянку нефтевоз компании СНАО, а Павел Иванушкин, договорившись с директором о встрече, спросил его: «Куда же ты пропал, сколько километров ты приготовил, сколько километров ехать?» На что директор ответил, что «ехать 170 километров» (тем самым обозначив итоговую сумму, поясняет следствие). Деньги в сумме 170 тыс. руб. были переданы майору в его автомобиле и положены в «бардачок». После высадки директора СНАО из автомобиля майор ГИБДД был тут же задержан сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УМВД (спецмероприятия проводились совместно с сотрудниками ФСБ).

Обвиняемый ни на следствии, ни в суде своей вины не признал, поясняя, что 170 тыс. руб. Николай Леденев ему хотел передать в счет некой задолженности другой новоспасской автотранспортной компании, тем не менее суд согласился с доводами следствия.

Характерно, что в материалах следствия есть информация свидетелей о том, что прежнее руководство СНАО якобы исправно оплачивало «ежемесячные взносы за проезд по Новоспасскому району» в размере 20 тыс. руб.

Прокуратура, настаивавшая на наказании в виде восьми лет колонии строгого режима, была не согласна с приговором районного суда и направила апелляционное представление. Обжаловали приговор и адвокаты, однако облсуд отказал обеим сторонам, согласившись с позицией районного суда.

Защита Павла Иванушкина от комментариев отказалась, лишь сообщив, что приговор будет обжалован в кассационной инстанции.

Сергей Титов, Ульяновск