На Кубани в детских палаточных лагерях не выявлено серьезных нарушений

Проверки не выявили серьезных нарушений пожарной безопасности в большинстве детских палаточных лагерей в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона. Межведомственная комиссия проинспектировала лагеря по поручению губернатора Вениамина Кондратьева после трагедии под Хабаровском.

Всего, по данным администрации, в крае работает восемь детских палаточных лагерей, каждая новая смена в лагере начинается с противопожарных инструктажей и тренировок. Между тем несколько дней назад администрация края сообщила о том, что частный лагерь в Апшеронском районе был закрыт после визита главы региона Вениамина Кондратьева. Всего в лагере проживали более 600 человек, дети и взрослые размещались в деревянных домиках и палатках. Во время проверки выяснилось, что в лагере под Апшеронском не соблюдается ряд правил пожарной безопасности, есть замечания к работе пищеблока, сообщила пресс-служба администрации края.

Анна Перова, Краснодар