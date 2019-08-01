Незаконный продуктовый павильон демонтирован на Суздальском проспекте

В ходе очередного рейда сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга в Выборгском районе города провели обследование земельного участка площадью 90 кв. м по адресу: Суздальский проспект, севернее дома 93, корпус 1. На этой территории выявлено самовольное размещение павильона по реализации продуктов питания, сообщили в ККИ.

Ранее данный земельный участок являлся предметом договора аренды, заключенного с ООО «Партнер», однако соглашение было расторгнуто еще в апреле, а регистрация прекращения права аренды произведена в июне. Между тем, землепользователь, которому было вручено уведомление о необходимости добровольного освобождения земельного участка, в указанный срок павильон не демонтировал. В итоги сотрудники ККИ сделали это принудительно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что во Фрунзенском районе Петербурге были снесены незаконные кафе и автосервис, самовольно занимавшие участок на улице Фучика.