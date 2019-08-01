Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о спросе на объекты недвижимости, представленные в различных сегментах рынка.

Июль стал, пожалуй, самым значимым месяцем этого года для рынка недвижимости. Это связано со вступлением в силу новых правил продаж жилья и финансирования проектов. Теперь застройщики начали привлекать средства дольщиков с использованием эскроу-счетов. Возможность продавать проекты по старой схеме есть только у тех девелоперов, у которых в назначенный час Х строительная готовность объектов превышала 30%, а количество заключенных ДДУ — не менее 10%. При этом для проектов комплексного развития территории достаточно 15-процентной готовности, а для системообразующих компаний – 6-процентной.

По данным аналитиков риэлтерской компании Est-a-Tet, объем предложения на рынке новостроек Москвы представлен в 897 корпусах, суммарной площадью предложения 3 124 тыс. кв. м. По сравнению с июнем показатель, выраженный в квадратных метрах, практически не изменился. То есть резких изменений в связи с новыми правилами не произошло. В общем объеме предложения по площади квартиры занимают 80,%, за апартаментами около 20%. Наибольшую долю предложения занимают двухкомнатные варианты, на втором месте однокомнатные лоты, их почти 28%, на третьем, с показателем в 23%, — трехкомнатные). Студии в общем объеме предложения составляют менее 4%.

Наибольшее количество лотов представлено в комфорт-классе на втором месте сегмент «бизнес». По сравнению с предыдущим месяцем, показатель существенно не изменился, но по отношению к первому кварталу 2019 года сократилось предложение в комфорт-классе и увеличилось в бизнес-классе. Что касается спроса, то брокеры уверены, что ликвидное предложение в проектах, реализуемых по старой схеме, будет оставаться самым востребованным на рынке новостроек.