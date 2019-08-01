Июль «прогрелся» до дефляции

В России впервые за два года зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за предпоследнюю неделю июля цены упали на 0,1%. Сильнее всего подешевели овощи — почти на 1%. Снизилась стоимость сахара, гречки, подсолнечного масла. Из-за теплого июня сырье созрело раньше, образовался большой объем готовой продукции, и производители снизили цены.

Насколько это значимо для экономики? И чем опасна дефляция? Для России это редкое явление, на Западе же дефляцию воспринимают как сигнал приближающейся экономической депрессии. При таком сценарии снижаются прогнозы по заработной плате, люди начинают экономить. Прибыль компаний тоже падает, вслед за потребительским спросом, говорит директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев: «Наверное, все-таки не только этот фактор повышенного предложения плодово-овощной продукции сыграл свою роль. Здесь имеет значение и то, что с реальными доходами населения по-прежнему проблемы. Потребительский спрос вялый, это сказывается и на динамике торговли, и на ценах. Если не очень-то покупают, то производители, продавцы вынуждены снижать цены на свою продукцию. Поэтому я бы не расценивал это как однозначно позитивный факт. Хотя, безусловно, низкая инфляция — это все-таки хорошо. Но есть и обратная сторона медали: в экономике не так все хорошо. В последние годы у нас низкий уровень инфляции наблюдался в августе, в сентябре. Пару месяцев это может еще продлиться».

Как отмечают финансисты, для России эпизодическая дефляция сейчас скорее позитивное явление, ведь это означает замедление инфляции, с которой власти давно пытаются бороться. В мае она преодолела отметку в 5%. Дефляция вряд ли будет продолжительной. И до вероятного снижения Центробанком ключевой ставки можно успеть выгодно открыть депозит, отметил портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: «С точки зрения макроэкономики и финансов замедление инфляции — это хорошо. Ставка Банка России не может фактически управлять стоимостью денег в экономике, если инфляция существенно отличается от этой ставки. Соответственно, если происходит замедление, то так или иначе подешевеют кредиты, и это будет способствовать экономическому росту, в том числе через потребление домохозяйств, которые смогут брать более дешевые кредиты.

С учетом замедления темпов инфляции, с учетом локальных дефляционных процессов, наверное, выгодно покупать долгосрочные облигации федерального займа в рублях, для тех, кто не инвестирует на рынке, актуально открывать банковские вклады, пока ставки достаточно высоки».

По итогам этого года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 4,3%.

Елена Иванова