Смольный намерен добавить денег на ремонт петербургских дорог

Власти Петербурга подготовили проект адресной программы по ремонту дорог на 2020-2022 годы. Он предполагает увеличение бюджета на выполнение дорожных работ.

Как сообщает «Фонтанка.ру», в программу ремонта будущего года включено 170 адресов в 11 районах города. Адресная программа рассчитана исходя из финансирования в объеме 10,7 млрд рублей. Больше всего средств, по 1,2 млрд руб., предполагается выделить на объекты в Выборгском и Кировском районах города. Так, в проект программы включен ремонт на проспекте Народного Ополчения, проспекте Энгельса, Суздальском, Смольном проспекте, ремонт набережных Обводного канала, Мойки и Крюкова канала. Кроме того, запланировано проведение ремонтных работ на участках Северного, Кондратьвского, Полюстровского проспектов, проспекта Обуховской Обороны и Бухарестской улицы.

Еще 430 млн заложены на ремонт трамвайных путей в Невском и Выборгском районах города.

Добавим, что в соответствии с программой в 2021 году на дорожный ремонт Смольный намерен потратить 12,5 млрд руб, а в 2022 — 12 млрд руб. При этом в бюджете 2019-2021 годов на текущий ремонт дорог города заложено по 5-6 млрд ежегодно.