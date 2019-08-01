АвтоВАЗ вновь повысил цены на все модели Lada

С 1 августа АвтоВАЗ повысил цены на весь модельный ряд Lada на 0,9%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Это стало третьим повышением цен за последние полгода.

«Да, это так. Корректировка не связана с поставщиками. Точно — на 0,9%»,— прокомментировали очередное повышение цен в АвтоВАЗе.

Ранее дилеры связывали рост цен на Lada с инфляцией. В 2019 году стоимость всех моделей Lada уже повышалась примерно на 3%. Годом ранее АвтоВАЗ поднимал цены четыре раза. 1 июля 2019 года АвтоВАЗ поднял цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta (кроме версий Cross) на 5 тыс. руб.

АвтоВАЗ по итогам 2018 года впервые за несколько лет показал прибыль по МСФО 5,86 млрд руб. Выручка компании выросла сразу на 25,5%, до 283,1 млрд руб. Рекордный убыток концерн показывал в 2015 году — 73,8 млрд руб., с 2014 года он вырос втрое.

Подробнее о показателях компании — в материале “Ъ” «АвтоВАЗ утратил публичность».