АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta

АвтоВАЗ с 1 июля поднял цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta (кроме версий Cross) на 5 тыс. руб. сообщает «Лада онлайн». Теперь седан Lada Vesta будет стоить 599,9–874,4 тыс. руб., а универсал Lada Granta — 466,9–643,8 тыс. руб.

Ранее дилеры связали грядущий рост цен на Lada с инфляцией. В нынешнем году стоимость всех моделей Lada уже повышалась примерно на 3%. Годом ранее АвтоВАЗ поднимал цены четыре раза.

В мае 2019 года стало известно, что недавно вышедший из убытков АвтоВАЗ перестанет быть публичным, так как ЦБ освободил компанию от раскрытия. Ранее решение об этом принял Alliance Rostec Auto B.V. (СП «Ростеха» и Renault), получивший в 2018 году полный контроль в АвтоВАЗе, а в апреле был завершен делистинг акций концерна с Московской биржи.

Подробнее о показателях компании — в материале “Ъ” «АвтоВАЗ утратил публичность».