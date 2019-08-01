Расширение липецкого ЦУМа не одобрили на публичных слушаниях

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка вынесла заключение по итогам публичных слушаний по вопросу реконструкции ЦУМа — мэру Евгении Уваркиной рекомендовано отклонить проект его расширения. Об этом сообщает Gorod48. Теперь реконструкцию ЦУМа должны обсудить на градостроительном совете.

Напомним, площадь универмага предполагается увеличить за счет достройки здания. Трехэтажное здание планируется реновировать под торгово-спортивный комплекс с расширением этажей. Пристройки и надворные постройки будут снесены. Планом предусмотрено оборудование 66 парковочных мест, а также увеличение их числа на планируемой территории.

В конце 2018 года арбитражный суд Липецкой области определил прекратить производство по делу о банкротстве ОАО «ЦУМ», владеющего торговым комплексом. С соответствующим ходатайством в суд обратился сын местного ритейлера, учредителя торговой сети «Пролетарский» Константина Бадикова Никита. Ранее он погасил задолженность ОАО «ЦУМ» перед ФНС России в сумме 2,59 млн руб., ставшую причиной подачи банкротного иска.

Подробнее о планах предпринимателя читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «В липецкий ЦУМ зашел ритейлер».

Ирина Лобанова