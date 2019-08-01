Новый подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой арестован до 21 сентября

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Волнянко, подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой (ч.1 ст.105 УК РФ). Мера пресечения Волнянко избрана по 21 сентября 2019 года. Этот срок он проведет в СИЗО, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По версии следствия, Волнянко в ночь с 20 на 21 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к потерпевшей нанес ей множественные удары ножом в голову и туловище. Смерть женщины наступила на месте происшествия. Как уверяет следствие, подозреваемый, работающий кладовщиком в магазине «Эльдорадо», подписал чистосердечное признание.

Одновременно с этим орган предварительного следствия прекратил уголовное преследование по этому делу Даврона Мухамедова в связи с его непричастностью.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новый подозреваемый в убийстве участницы многих митингов и акций в Петербурге Елены Григорьевой был задержан после показаний Мухамедова.