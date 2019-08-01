Вещи убитых в ЦАР журналистов отправлены в Москву

МИД России сообщил, что вещи убитых год назад в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко отправлены в Москву. Когда именно это произошло и были ли они уже получены в России, в сообщении ведомства не указано. Накануне журналист «Новой газеты» Ирина Гордиенко (жена погибшего Охрана Джемаля) рассказала, что вещи российских журналистов с марта этого года хранятся в посольстве РФ в ЦАР, однако их до сих пор не переправили родственникам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в Facebook это сообщение фейком.

Кроме того, по данным МИДа, организаторы командировки российских журналистов не сообщили о цели их визита. Они работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки.

«Множество вопросов остается к организаторам поездки журналистов. Так, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы»,— говорится в сообщении МИДа. Также посольство России не было проинформировано ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки. Дипломатические работники могли оказать содействие журналистам в плане обеспечения их безопасности, считают в МИДе.

При прохождении через блокпост в городе Сибю журналисты, как говорится в заявлении, предъявили поддельный «пропуск с ооновской символикой», где было указано, что они якобы являются волонтерами ООН. Правоохранительные органы, по данным МИДа, настойчиво рекомендовали воздержаться от поездки в ночное время в зону контроля вооруженных формирований.

По данным внешнеполитического ведомства, Генеральная прокуратура ЦАР в ближайшее время готова проинформировать о результатах расследования гибели журналистов. Личные вещи погибших переданы в распоряжение Следственного комитета России, передает МИД.

О том, что известно о расследовании убийства журналистов, читайте в материале “Ъ” «Российские журналисты погибли в Африке за $20 тысяч».