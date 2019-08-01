01 августа, четверг
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Петербургский нефтяной терминал перевалил 3,7 млн тонн нефтепродуктов за полгода

По итогам первого полугодия 2019 года объем перевалки нефтепродуктов через АО «Петербургский нефтяной терминал» не изменился и составил 3,7 млн тонн. При этом перевалка темных нефтепродуктов (мазута) через ПНТ сократилась на 100 тыс. т (или 5%) — до 2 млн т, а перевалка светлых нефтепродуктов (керосина и дизельного топлива) увеличилась на те же 100 тыс. т (или 6%), составив 1,7 млн тонн.

Доля ПНТ в перевалке нефтепродуктов через Большой порт Санкт-Петербург составила в январе-июне 2019 года 80%, сократившись на 4%. В целом же в первом полугодии объем перевалки нефтепродуктов в петербургском порту вырос на 112 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,6 млн тонн.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербургский нефтяной терминал намерен инвестировать в расширение своих портовых мощностей 6,5 млрд рублей.

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